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16:45, 28 июня 2026Спорт

11 стран подписали письмо против российских гимнастов

11 стран предложили лишить российских гимнастов права выступать с национальными флагами
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

11 национальных гимнастических федераций обратились в Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) по поводу России и Белоруссии. Об этом сообщает Sport24.

Федерация гимнастики Германии инициировала обращение в European Gymnastics с предложением лишить Россию и Белоруссию права выступать с национальными флагами и гимнами. Они хотят сохранить для спортсменов возможность участия только в нейтральном статусе.

European Gymnastics отменила ограничения для россиян и белорусов 24 мая. В организации подчеркнули, что будут следовать решению Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая приняла аналогичное решение 18 мая.

Украинская федерация гимнастики возмутилась решением исполнительного комитета European Gymnastics. Они призвали всех представителей европейских федераций заблокировать возвращение российской и белорусской символики.

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