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16:25, 29 июня 2026Наука и техника

Американскую AFLRW сочли оружием для войны с Китаем

19FortyFive: Американская ракета большой дальности AFLRW — оружие для войны с Китаем
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: John Tlumacki / The Boston Globe via Getty Images

Ракеты большой дальности класса «воздух-воздух» Air Force Long Range Weapon (AFLRW), которые хотят получить Военно-воздушные силы (ВВС) США, — это оружие для возможной войны с Китаем. О назначении перспективного изделия пишет 19FortyFive.

ВВС США хотят рассмотреть предложения потенциальных разработчиков ракеты в августе. Основным требованием к AFLRW считается дальность более тысячи морских миль (более 1800 километров). Также ракета должна быть доступна в вариантах «воздух-воздух» и «воздух-земля».

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«Любой потенциальный конфликт в Тихоокеанском регионе, скорее всего, будет зависеть от того, кто сможет нанести самый глубокий удар по территории противника с самого дальнего расстояния», — говорится в материале.

В январе издание TWZ писало, что появление ракет большой дальности PL-17 в арсенале китайских истребителей привело к срочному созданию аналогов для ВВС США.

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