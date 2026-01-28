Реклама

Наука и техника
19:16, 28 января 2026Наука и техника

В США рассказали об опасениях из-за «длинной руки» китайских истребителей

TWZ: Опасения из-за китайских PL-17 привели к созданию новых ракет для ВВС США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Опасения, связанные с возможностями китайской ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности PL-17, привели к срочному созданию новых ракет этого типа для Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом рассказал обозреватель TWZ Томас Ньюдик.

По его словам, существование «длинной руки» китайских истребителей стало серьезной проблемой для Вооруженных сил США. «Опасения по поводу того, что Китай сокращает "ракетный разрыв" с Западом, привели к разработке все еще строго засекреченной [ракеты класса "воздух-воздух"] AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile», — говорится в материале.

Также автор напомнил, что в прошлом году Военно-морские силы США представили авиационную версию зенитной ракеты Standard Missile-6 (SM-6). По его словам, изделие под обозначением AIM-174B сможет поражать воздушные цели на дальности в сотни миль.

В июле прошлого года польское издание Defence24 писало, что AIM-260 призвана обеспечить ВВС США возможность доминирования в воздухе в будущем.

