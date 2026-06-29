Анчелотти оценил форму Неймара перед стартом плей-офф

Анчелотти: Неймар может сыграть больше 15 минут в матче с Японией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил форму нападающего национальной команды Неймара перед стартом плей-офф на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Globo.

По словам специалиста, восстановление форварда от травмы идет хорошо. «За последнюю неделю значительно улучшил свою готовность. Жаль, что он не мог все время тренироваться вместе с нами», — заявил Анчелотти.

Тренер добавил, что в матче 1/16 финала с Японией Неймар может сыграть больше 15 минут. «Во многом это будет зависеть от хода самой игры», — отметил Анчелотти.

Матч Бразилии с Японией пройдет в понедельник, 29 июня. Неймар на нынешнем ЧМ впервые вышел на поле в третьем туре группового этапа, в игре против Шотландии (3:0). Форварда выпустили на замену на 76-й минуте.