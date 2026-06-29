Беспилотную опасность объявили в Чечне

На территории Чечни была объявлена беспилотная опасность

На территории Чечни была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает РИА Новости.

Других подробностей в службе не привели. Власти республики пока не комментировали ситуацию.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские беспилотники не долетали до территории России. Он уверял, что российские военнослужащие охраняют покой населения как днем, так и ночью.

Еще раньше Кадыров поручил сыну Адаму усилить работу после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу региона Грозный. Политик подчеркивал, что его сыну, как секретарю Совбеза Чечни, следовало бы активизировать координацию между всеми силовиками республики.