10:06, 10 декабря 2025Россия

Кадыров дал поручение сыну после атаки ВСУ на Грозный

Глава ЧР Кадыров дал поручение сыну Адаму усилить работу после атаки на Грозный
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Боршигова / ТАСС

Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров дал поручение сыну Адаму усилить работу после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу региона Грозный. Об этом руководитель ЧР написал в Telegram.

С таким заявлением Кадыров-старший выступил на совещании с главами, командирами и личным составом силовых ведомств Чечни. По словам Кадырова, его сыну как секретарю Совбеза Чечни следовало бы активизировать координацию между всеми силовиками республики.

Также на совещании Кадырову доложили о сложностях при отражении атак беспилотников — они возникают из-за погодных условий.

Днем ранее, 9 декабря, Кадыров заявил, что БПЛА ВСУ вновь атаковали республику. По его словам, атаку удалось отразить.

