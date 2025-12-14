Кадыров пообещал сделать все для защиты России от украинских БПЛА

Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские БПЛА не долетали до России

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские беспилотники не долетали до территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские военнослужащие охраняют покой населения как днем, так и ночью. «Мы будем делать все, чтобы они [БПЛА] не долетали до России и, в частности, до Чеченской Республики», — сказал он.

Ранее Кадыров дал поручение сыну Адаму усилить работу после атак Вооруженных сил Украины на столицу региона Грозный. По словам Кадырова, его сыну как секретарю Совбеза Чечни следовало бы активизировать координацию между всеми силовиками республики.

9 декабря Кадыров заявил, что БПЛА ВСУ вновь атаковали республику. По его словам, атаку удалось отразить.