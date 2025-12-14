Реклама

22:00, 14 декабря 2025Россия

Кадыров пообещал сделать все для защиты России от украинских БПЛА

Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские БПЛА не долетали до России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Синицын / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал сделать все, чтобы украинские беспилотники не долетали до территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские военнослужащие охраняют покой населения как днем, так и ночью. «Мы будем делать все, чтобы они [БПЛА] не долетали до России и, в частности, до Чеченской Республики», — сказал он.

Ранее Кадыров дал поручение сыну Адаму усилить работу после атак Вооруженных сил Украины на столицу региона Грозный. По словам Кадырова, его сыну как секретарю Совбеза Чечни следовало бы активизировать координацию между всеми силовиками республики.

9 декабря Кадыров заявил, что БПЛА ВСУ вновь атаковали республику. По его словам, атаку удалось отразить.

