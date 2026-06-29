Блогер Мэддисон поставил более 30 миллионов рублей на победу Боснии над США на ЧМ-2026

Илья Мэддисон поставил более 30 миллионов рублей на победу Боснии над США на ЧМ-2026

Российский блогер и стример Илья Давыдов, известный как Мэддисон, сделал крупную ставку на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными США и Боснии и Герцеговины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Блогер поставил более 30 миллионов рублей на то, что боснийцы победят американцев в основное время. Коэффициент на это событие составляет 8,60. Если прогноз окажется верным, Мэддисон выиграет более 265 миллионов рублей.

Стример признался, что сделал ставку в состоянии алкогольного опьянения. По словам Мэддисона, эта ставка «испортит ему всю жизнь, если не зайдет».

Игра состоится в ночь на четверг, 2 июля. США вышли из группы с первого места, а боснийцы попали в плей-офф, так как оказались среди восьми лучших сборных, занявших третьи места в квартетах.