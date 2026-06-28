Завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. Главные сенсации и разочарования турнира

В 1/16 финала чемпионата мира по футболу вышли 32 команды

На чемпионате мира 2026 года, проходящем в США, Мексике и Канаде завершился групповой этап.

В 1/16 финала турнира вышли 32 команды

За выход в следующую стадию ЧМ сборная Германии сыграет с Парагваем, сборная Франции — со Швецией, ЮАР — с Канадой, Бразилия — с Японией, Нидерланды — с Марокко, Кот-д’Ивуар — с Норвегией, Мексика — с Эквадором, Англия — с ДР Конго, Бельгия — с Сенегалом, США — с Боснией и Герцеговиной, Испания — с Австрией, Португалия — с Хорватией, Швейцария — с Алжиром, Австралия — с Египтом, а Аргентина — с Кабо-Верде. Плей-офф стартует 28 июня.

Матч между сборными Панамы и Англии Фото: Vincent Carchietta / Imagn Images / Reuters

До старта чемпионата мира суперкомпьютер Opta называл Испанию и Францию фаворитами турнира. Испания стала лидером группы H, причем команда сделала это, не пропустив ни одного мяча. Франция разгромила соперников по группе I и также с первого места вышла в плей-офф.

Четыре сборные впервые в истории сыграют в плей-офф турнира

В 1/16 финала чемпионата мира примет участие Кабо-Верде — дебютант чемпионата мира. Команда заняла второе место в группе Н с тремя очками. В составе Кабо-Верде выступал 40-летний вратарь Возинья: в матче с испанцами он отразил семь ударов из семи, помог команде сыграть вничью (0:0) с одним из фаворитов турнира и стал звездой соцсетей.

Также впервые в плей-офф выступят сборные Боснии и Герцеговины, ДР Конго и ЮАР. Сборная ЮАР заняла второе место в группе А, а боснийцы и конголезцы — третьи места в своих группах, однако они сумели попасть в число восьми лучших сборных, финишировавших на третьих местах.

Лионель Месси и Криштиану Роналду установили исторические рекорды

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

Капитан сборной Аргентины, выступающий на шестом чемпионате мира подряд, стал лучшим бомбардиром в истории турнира. На групповом этапе ЧМ-2026 футболист забил шесть мячей, доведя общее количество голов на мундиалях до 19. Он превзошел рекорд немца Мирослава Клозе, в активе которого 16 голов. Достижение Клозе держалось с 2014 года.

Также Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата мира 2026 года. Форвард опередил группу преследователей, среди которых Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Винисиус Жуниор и Эрлинг Холанд, у каждого из которых по четыре гола.

Если бы я смотрел за тем, что делает Месси, мне бы пришлось прикладывать еще больше усилий Килиан Мбаппе Нападающий сборной Франции

Капитан сборной Португалии Роналду также установил рекорд. Он стал первым в истории футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира. В 2006, 2010, 2014 и 2022 годах он записывал на свой счет по одному голу. Самым результативным для форварда «Аль-Насра» стал ЧМ-2018, где он отличился четыре раза.

Кроме того, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на чемпионатах мира. На данный момент на счету футболиста десять голов за команду. Он побил достижение Эйсебио, в активе которого девять голов.

Сборные Португалии и Аргентины, в составе которых выступают Роналду и Месси, могут встретиться друг с другом только в финале чемпионата мира.

Женщины-судьи массово работали на матчах ЧМ

Впервые на турнире сразу две женщины были назначены главными арбитрами матчей группового этапа. Ими стали американка Тори Пенсо и мексиканка Катя Ицель Гарсия. Также на турнире работают три ассистентки главного судьи и одна женщина-арбитр VAR.

Американская судья Тори Пенсо Фото: Vincent Carchiettal / Reuters

При этом назначения женщин вызвали серьезные споры. После матча второго тура между сборными Чехии и ЮАР (1:1), который обслуживала Пенсо, ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов заявил, что женщины-судьи на чемпионате мира должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители».

Романова осудили многие известные спортсмены. В частности, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова назвала высказывание журналиста пещерным сексизмом, а депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина посоветовала ведущему обратиться к психологу. Позднее Романов извинился за выбранную формулировку.

Турцию, Тунис и Уругвай назвали главными разочарованиями турнира

Турки под руководством Винченцо Монтеллы были представлены футболистами топовых европейских клубов, среди которых полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер и Хакан Чалханоглу из «Интера». Букмекеры оценивали шансы команды на выход из группы в 81 процент. Однако турки потерпели два поражения подряд от Австралии и Парагвая и досрочно лишились шансов на плей-офф, заняв последнее место в группе D.

Сборная Турции — главный неудачник группового этапа. У них футболисты из классных команд, они нанесли много ударов. Все решил стартовый матч Владислав Радимов Бывший футболист «Зенита»

Тунис проиграл все три матча в группе F с общим счетом 2:12. Команда уступила шведам (1:5) и японцам (0:4), а затем и Нидерландам (1:3), заняв четвертое место в турнирной таблице.

После первого поражения главный тренер команды Сабри Лямуши заявил, что в поражении виноваты игроки, а не он. Его высказывание вызвало недовольство болельщиков. В результате сын Лямуши, который не имел должности в штабе, но сопровождал команду, подрался с одним из болельщиков. Лямуши-старший был уволен, а сборную возглавил Эрве Ренар, однако это не принесло результата.

Команда Уругвая, которой прочили выход в плей‑офф — в группе H выше нее котировалась лишь сборная Испании — вылетела с чемпионата мира. Подопечные Марсело Бьелсы не сумели обыграть Саудовскую Аравию (1:1) и даже дебютанта турнира Кабо‑Верде (2:2).