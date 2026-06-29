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09:21, 29 июня 2026Наука и техника

Боевой вылет Су-34 попал на снимки

Боевой вылет бомбардировщика Су-34 с ФАБ-1500 попал на снимки
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вылет российского бомбардировщика Су-34 на боевое применение фугасной авиационной бомбы ФАБ-1500 с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК) в интересах группировки войск «Восток» показали на фотографиях. Соответствующие снимки опубликовал Telegram-канал Военный Осведомитель.

В посте издания подробности о миссии не сообщаются. На приведенных снимках можно заметить процесс сброса ФАБ-1500 с УМПК с самолета.

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Ранее Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало видео ударов ФАБ-1500 по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины на Славянской тепловой электростанции.

Также в июне Telegram-канал «Осведомитель» рассказал, как западные спутниковые снимки показали точность российских бомб с УМПК.

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