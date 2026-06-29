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20:13, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Боня обратилась к больной раком Лерчек

Блогерша Виктория Боня заявила, что Лерчек вдохновляет огромное количество людей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогерша и ведущая Виктория Боня обратилась к блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии. Пост Боня опубликовала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Милая, ты вдохновляешь огромное количество людей. Пусть здоровье вернется к тебе на 100 процентов», — написала Боня. Она также попросила своих подписчиков поддержать Лерчек и добавила, что любое доброе слово в ее адрес может помочь ей выздороветь.

Ранее Чекалина рассказала о шестой химиотерапии. Она отметила, что после этого курса лечения чувствует себя хорошо.

До этого Лерчек ответила на обвинения в том, что она лжет об онкологическом заболевании. Блогерша опровергла их и показала шрам от операции.

О том, что у Лерчек обнаружили рак со множественными метастазами, стало известно в начале марта. Она проходит лучевую терапию, иммунную терапию и химиотерапию.

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