Бывший принц Эндрю приказал слугам прислать к нему вампира

Бывший принц Эндрю приказал слугам использовать его прежний титул или прислать вампира

Бывший принц Эндрю в разговоре со своим персоналом предложил прислать к нему вампира, который высосет из него всю королевскую кровь. Об этом сообщает Daily Express.

По информации инсайдера, скандальная фраза прозвучала после того, как Эндрю, вынужденный покинуть резиденцию Роял Лодж возле Виндзорского замка и переехать в скромный коттедж в поместье Сандрингем, приказал слугам обращаться к нему, используя прежний титул, которого король официально лишил его в октябре 2025 года. Предупреждая возможные возражения, он якобы заявил, что будет настаивать на своем, пока к нему не «пришлют вампира, чтобы выпить каждую каплю королевской крови» из его вен.

По слухам, раздосадованный Эндрю также написал письма своим дочерям Беатрис и Евгении перед свадьбой их кузена Питера Филлипса, призывая их «держать голову высоко» и публично защищать честь дома Йорков. По данным источников, он считает себя «козлом отпущения» и обвиняет короля Карла III в превышении полномочий. При этом все попытки организовать личную встречу с монархом не увенчались успехом.

Эндрю также якобы требует компенсацию за выезд из Роял Лоджа и финансовой поддержки для своей бывшей жены Сары Фергюсон. Король же пытается убедить принцесс Беатрис и Евгению покинуть предоставленное им еще при королеве Елизавете II жилье в Лондоне.

Ранее предполагаемая жертва финансиста-педофила Джеффри Эпштейна заявила, что принц Эндрю привел ее на чай в Букингемский дворец.