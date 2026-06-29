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14:27, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников рассказал о предстоящей операции

Врач Мясников заявил, что осенью ему предстоит операция на носовую перегородку
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ольга Лавренкова / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что ему предстоит операция. Выпуск, в котором доктор раскрыл ее подробности, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что у него есть проблема с носовой перегородкой. Он заявил, что в октябре 2026 года планирует сделать операцию. «Много лет собирался, пойду», — добавил медик.

Ранее Мясников призвал некоторых людей агрессивно лечить гипертонию. Он заявил, что бороться с повышенным давлением нужно тем, у кого есть проблемы с почками.

До этого врач дал совет мужчинам и импотенцией и гипертонией. Доктор призвал их лечить ночные задержки дыхания.

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