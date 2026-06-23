Доктор Мясников призвал некоторых людей агрессивно лечить гипертонию

Врач Мясников призвал тех, кому диагностировали проблемы с почками, лечить гипертонию

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал некоторых людей активно бороться с повышенным давлением. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам доктора, тем, кому диагностировали проблемы с почками, необходимо начинать принимать статины, которые назначают при гипертонии и повышенном уровне холестерина. «Надо агрессивно лечить гипертонию», — призвал таких людей Мясников.

Он объяснил, что при почечной недостаточности вырастает нагрузка на сердце. Если у человека вдобавок к этому повышено давление, то вероятность проблем с сердцем увеличивается, подчеркнул врач.

Ранее Мясников предупредил россиян о состоянии, которое может за секунды привести к летальному исходу. По его словам, привести к внезапной смерти может тромбоэмболия легочной артерии.