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19:49, 29 июня 2026Мир

Финляндию предостерегли от повторения украинского сценария

Мема предостерег Финляндию от повторения украинского сценария
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Финляндия, усиливая сотрудничество с НАТО, действует по сценарию, который доказал свою пагубность на Украине. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Так Мема отреагировал на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что решение Хельсинки снять запрет на размещение ядерного оружия создает реальные угрозы национальной безопасности России. «С ее словами трудно не согласиться», — подчеркнул политик.

По его мнению, Украина является наглядным примером того, к чему может привести русофобская политика и укрепление собственной безопасности за счет соседей через расширение НАТО.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

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