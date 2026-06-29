Мема предостерег Финляндию от повторения украинского сценария

Финляндия, усиливая сотрудничество с НАТО, действует по сценарию, который доказал свою пагубность на Украине. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Так Мема отреагировал на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что решение Хельсинки снять запрет на размещение ядерного оружия создает реальные угрозы национальной безопасности России. «С ее словами трудно не согласиться», — подчеркнул политик.

По его мнению, Украина является наглядным примером того, к чему может привести русофобская политика и укрепление собственной безопасности за счет соседей через расширение НАТО.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.