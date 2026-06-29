КМП США получил F-35 без РЛС

TWZ: КМП США получил минимум шесть истребителей F-35 без РЛС

Корпус морской пехоты (КМП) США получил минимум шесть истребителей пятого поколения F-35 без бортовых радиолокационных станций (РЛС) AN/APG-85. Об этом сообщает TWZ.

О поставках самолетов без радаров членами Комитета Сената Соединенных Штатов по вооруженным силам рассказал генерал-лейтенант Грегори Масиелло. «Мы приняли на вооружение Корпуса морской пехоты шесть самолетов, на которых не установлен радар. Это правда», — сказал офицер.

Портал допускает, что речь идет о самолетах укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B.

Ранее MWM сообщил, что американские F-35B впервые совершили посадку у северо-западной границы России.

В марте издание Breaking Defense со ссылкой на источники рассказало, что Вооруженные силы США получат истребители пятого поколения F-35B как без старых радаров AN/APG-81, так и без новых AN/APG-85 производства компании Northrop Grumman.