Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:49, 29 июня 2026Наука и техника

КМП США получил F-35 без РЛС

TWZ: КМП США получил минимум шесть истребителей F-35 без РЛС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Edgar Su / Reuters

Корпус морской пехоты (КМП) США получил минимум шесть истребителей пятого поколения F-35 без бортовых радиолокационных станций (РЛС) AN/APG-85. Об этом сообщает TWZ.

О поставках самолетов без радаров членами Комитета Сената Соединенных Штатов по вооруженным силам рассказал генерал-лейтенант Грегори Масиелло. «Мы приняли на вооружение Корпуса морской пехоты шесть самолетов, на которых не установлен радар. Это правда», — сказал офицер.

Портал допускает, что речь идет о самолетах укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Ранее MWM сообщил, что американские F-35B впервые совершили посадку у северо-западной границы России.

В марте издание Breaking Defense со ссылкой на источники рассказало, что Вооруженные силы США получат истребители пятого поколения F-35B как без старых радаров AN/APG-81, так и без новых AN/APG-85 производства компании Northrop Grumman.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти объявили о масштабных последствиях налета ВСУ на Севастополь

    Раскрыты подробности о готовившем поджог синагоги в Ярославле

    Анчелотти оценил форму Неймара перед стартом плей-офф

    В российских автошколах появятся программы для одного типа машин

    Под Москвой над ребенком с аутизмом надругались в детсаду

    Азербайджан высказался о признании Израилем геноцида армян

    Террорист подготовил нападение на синагогу в российском регионе

    КМП США получил F-35 без РЛС

    Осужденный за порно москвич устраивал в России и за границей секс-вечеринки

    Лазарева пошутила о Собчак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok