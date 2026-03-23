02:28, 23 марта 2026

США вооружатся небоеспособными F-35

Breaking Defense: США получат истребители F-35 без радаров APG-81 и APG-85
Иван Потапов
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС), Военно-морские силы (ВМС) и Корпус морской пехоты (КМП) США получат истребители пятого поколения F-35B как без старых радаров AN/APG-81, так и без новых AN/APG-85 производства компании Northrop Grumman. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Breaking Defense.

В публикации отмечается, что производство самолетов серии 17 опережает выпуск новых радаров для них. При этом конструкция истребителей не позволяет установить в них доступные старые радары, поскольку самолеты серии 17 специально модифицированы под новую технику. «Речь идет о модернизированном радаре APG-85. Он отличается по размерам от нынешнего APG-81, поэтому самолеты, предназначенные для его установки, имеют перепроектированную переборку», — пишет издание.

Breaking Defense пишет, что задержки с установкой нового радара, который должен быть готов к серийному производству в 2027 году, затронут небольшое число самолетов, однако если проблема с выпуском AN/APG-85 не решится, более сотни самолетов могут быть «поставлены с балластом там, где должен стоять радар». По данным издания, первым F-35 в 2026 году без радаров получит КМП, затем — ВВС и ВМС США.

«Ожидается, что любые самолеты, поставленные без радара, останутся пригодными к полетам, но будут использоваться только для обучения и не смогут применяться в боевых действиях, сообщили изданию Breaking Defense два источника, знакомые с ситуацией, которые говорили на условиях анонимности», — говорится в публикации.

Издание пишет, что проблема с AN/APG-85 не затронет иностранных покупателей F-35, поскольку новый радар еще не получил разрешение на экспорт. Breaking Defense отмечает, что переборка, совместимая как с AN/APG-81, так и с AN/APG-85, не будет готова до серии 20, поставки которой начнутся в 2028 году.

В феврале издание TWZ сообщило, что ВВС США получили новые истребители пятого поколения F-35 без радаров AN/APG-85. Тогда же ВВС США заявили, что получили самолеты F-35A серии 17 с радарами AN/APG-81.

