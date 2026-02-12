TWZ: ВВС США получили истребители F-35 без радаров AN/APG-85

Военно-воздушные силы (ВВС) США получили истребители пятого поколения F-35 варианта Block 4 без радаров AN/APG-85. Об этом пишет издание TWZ.

Портал отмечает, что радары AN/APG-85 являются ключевым элементом модернизации самолетов варианта Block 4, а F-35 без радаров начали поставляться с 2025 года.

TWZ отмечает, что F-35 планируется оснастить AN/APG-85 позднее. Без данных радаров самолеты продолжат выполнять свои функции, однако их возможности и живучесть будут снижены.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока проявляют интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57Э.

Также в феврале обозреватель журнала 19FortyFive Кристиан Орр заметил, что российская система противовоздушной обороны С-500 специально создана для поражения американских стелс-самолетов F-22 и F-35.