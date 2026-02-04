Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 4 февраля 2026Наука и техника

В США заугрожали «практической проверкой» С-500 на F-35

19FortyFive: Возможность С-500 победить F-35 носит теоретический характер
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 специально создана для поражения стелс-самолетов F-22 и F-35. Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.

Автор замечает, что заявляемая российской стороной способность С-500 победить американские F-22 и F-35 носит «сугубо теоретический характер». «Однако, учитывая конкуренцию со стороны равных по силе машин и надвигающуюся угрозу войны, эта теория может быть проверена на практике», — предрекает Орр.

Автор отмечает, что С-500 позиционируется как передовая система, созданная для обнаружения малозаметных летательных аппаратов, а также для поражения гиперзвуковых и даже низкоорбитальных целей.

«Способность системы поражать самолеты-невидимки, такие как американские F-22 и F-35, имеет особое значение. В С-500 используется передовая радиолокационная технология, позволяющая обнаруживать малозаметные самолеты, предназначенные для уклонения от традиционных радиолокационных систем», — приводит обозреватель оценки СМИ, в которых С-500 считается «грозной системой ПВО, способной обнаруживать широкий спектр целей на различных высотах и дальностях».

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В январе обозреватель издания Крис Осборн заметил, что битва между С-500 и американским стратегическим стелс-бомбардировщиком B-21 может стать эпической.

В том же месяце руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заметил, что ракету «Орешник» способна перехватить только одна система ПВО в мире — российская С-500.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбили дрон Ирана около авианосца, а Тегеран пытался задержать американский танкер. Конфликт обостряется накануне переговоров

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    Учительница устроила трехчасовой секс-марафон со школьником

    В США заугрожали «практической проверкой» С-500 на F-35

    Стало известно о покушениях на сына Каддафи

    Украине предрекли неминуемую катастрофу из-за ударов России

    Трамп заявил о значительном шаге России по Украине

    На Украине руководителя школы танцев обвинили в развращении детей

    Полиция Украины назвала «расценки» за выезд военного за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok