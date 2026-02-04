В США заугрожали «практической проверкой» С-500 на F-35

19FortyFive: Возможность С-500 победить F-35 носит теоретический характер

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 специально создана для поражения стелс-самолетов F-22 и F-35. Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.

Автор замечает, что заявляемая российской стороной способность С-500 победить американские F-22 и F-35 носит «сугубо теоретический характер». «Однако, учитывая конкуренцию со стороны равных по силе машин и надвигающуюся угрозу войны, эта теория может быть проверена на практике», — предрекает Орр.

Автор отмечает, что С-500 позиционируется как передовая система, созданная для обнаружения малозаметных летательных аппаратов, а также для поражения гиперзвуковых и даже низкоорбитальных целей.

«Способность системы поражать самолеты-невидимки, такие как американские F-22 и F-35, имеет особое значение. В С-500 используется передовая радиолокационная технология, позволяющая обнаруживать малозаметные самолеты, предназначенные для уклонения от традиционных радиолокационных систем», — приводит обозреватель оценки СМИ, в которых С-500 считается «грозной системой ПВО, способной обнаруживать широкий спектр целей на различных высотах и дальностях».

В январе обозреватель издания Крис Осборн заметил, что битва между С-500 и американским стратегическим стелс-бомбардировщиком B-21 может стать эпической.

В том же месяце руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заметил, что ракету «Орешник» способна перехватить только одна система ПВО в мире — российская С-500.