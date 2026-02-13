ВВС США опровергли получение F-35 без радаров

TWZ: ВВС США опровергли получение истребителей F-35 без радаров

Военно-воздушные силы (ВВС) США опровергли сообщения о получении партии истребителей пятого поколения F-35 без радиолокационных станций (РЛС). Об этом пишет TWZ.

Ранее появилась неподтвержденная информация о поставке ВВС США партии самолетов без РЛС. Это связывали с проблемами в разработке радара AN/APG-85. При этом управление программы F-35 изначально отказалось подтвердить или опровергнуть эти сведения, ссылаясь на меры безопасности.

Позже представитель ВВС прокомментировал ситуацию. «Самолеты ВВС США F-35A серии 17 поставляются с радарами AN/APG-81», — сказал он.

Представитель добавил, что ВВС и управление программы F-35 работают над поставкой самолета с новой РЛС APG-85. Однако график поставок остается засекреченным.

Ранее в феврале TWZ писало, что F-35 с пакетом модернизации Block IV с июня 2025-го поставляют военным без радаров AN/APG-85. В публикации допустили, что самолеты оснастят новой РЛС позже.