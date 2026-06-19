MWM: Истребители F-35B КМП США впервые высадились у северо-западной границы России

Истребители пятого поколения короткого взлета и вертикальной посадки F-35B Корпуса морской пехоты (КМП) США впервые высадились у северо-западной границы России. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Корпус морской пехоты США развернул истребители пятого поколения F-35B для операций с финских автомагистралей в Терво в рамках учений Ramstein Flag 2026, что подчеркивает растущее внимание Вооруженных сил США к рассредоточенным боевым операциям, позволяющим передовой авиации продолжать функционировать вне крупных авиабаз», — говорится в публикации.

Западный журнал напоминает, что F-35B является самым дорогим серийным истребителем в мире (его стоимость оценивается в 130 миллионов долларов).

Как пишет издание, самолет считается одним из самых сложных в обслуживании, а его дальность полета более чем в два раза меньше, чем у российских истребителей Су-57 и Су-34. «Маневренность этого самолета морской пехоты является наихудшей среди всех истребителей XXI века, его сверхзвуковой полет сильно ограничен, а отсеки для вооружения особенно малы, что ограничивает как типы носимого оружия, так и его количество», — пишет MWM.

В марте издание Breaking Defense со ссылкой на источники сообщало, что Вооруженные силы США получат истребители пятого поколения F-35B как без старых радаров AN/APG-81, так и без новых AN/APG-85 производства компании Northrop Grumman.