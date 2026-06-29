МИД Китая сделал заявление о переговорах Си Цзиньпина и Лукашенко

МИД КНР: Китай и Белоруссия являются стратегическими партнерами на все времена

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Белоруссии Александра Лукашенко продемонстрировали, что отношения стран вступили в лучший период в своей истории. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в своем аккаунте социальной сети Х.

«Китай и Белоруссия — настоящие друзья, которые доверяют и поддерживают друг друга, хорошие партнеры, разделяющие идеи общего развития и процветания, а также всепогодные и стратегические партнеры на все времена», — отметила дипломат.

Мао Нин указала на то, что углубление всестороннего сотрудничества между Пекином и Минском соответствует тенденциям времени и фундаментальным интересам двух народов.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает Белоруссию в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Он также отметил, что отношения двух государств в настоящее время находятся на пике. Лукашенко ответил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина.