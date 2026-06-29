Назван неожиданный признак повышенного риска развития рака

The Lancet: Низкий уровень тестостерона связан с повышенным риском развития рака у мужчин

Очень низкий уровень тестостерона может быть связан с повышенным риском развития и смерти от рака у мужчин. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 26 тысяч участников из 11 долгосрочных исследований. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Исследователи наблюдали за мужчинами не менее пяти лет и сопоставили уровень тестостерона с последующим риском онкологических заболеваний. Оказалось, что у участников с самыми низкими показателями гормона вероятность умереть от рака была значительно выше, чем у мужчин с наиболее высоким уровнем тестостерона. Риск начинал заметно увеличиваться при концентрации гормона ниже 8,6 нмоль/л, а вероятность впервые столкнуться с диагнозом — ниже 7,3 нмоль/л.

При этом ученые подчеркивают, что низкий тестостерон не вызывает рак напрямую. Скорее, он может служить важным биомаркером, который сигнализирует о неблагополучии в организме. Причем для рака предстательной железы такой связи обнаружено не было, хотя именно этот орган особенно чувствителен к действию тестостерона.

Авторы исследования призывают мужчин не принимать препараты тестостерона самостоятельно. По их словам, при обнаружении низкого уровня гормона важно пройти полное медицинское обследование, поскольку это может указывать на другие проблемы со здоровьем и помочь выявить повышенный риск серьезных заболеваний на ранней стадии.

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