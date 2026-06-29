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17:59, 29 июня 2026Авто

Покинувший Россию автоконцерн начал распродажу активов

Для оптимизации расходов Volkswagen может выставить на продажу Ducati и Lamborghini
Марина Аверкина

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Заявление концерна Volkswagen об увольнении не менее ста тысяч сотрудников и остановке четырех заводов прозвучало на фоне успешной сделки по продаже большей части акций производителя крупных дизельных моторов и турбин Everllence. Сделку с американской инвестиционной компанией Bain оценили в 10 миллиардов евро. Теперь перед руководством немецкой компании стоит дилемма: направить деньги на разработку машин нового поколения или использовать их для покрытия сохраняющейся неэффективности, пишет Financial Times.

Сокращение почти каждого шестого из 625 тысяч сотрудников подчеркивает глубину кризиса, вызванного жесткой конкуренцией с производителями из Китая и непростым переходом на выпуск электромобилей. С момента назначения Оливера Блума руководителем в сентябре 2022 года акции автогиганта упали почти на 50 процентов. Аналитик UBS Патрик Хуммель отметил, что из-за затрат на преобразования акционерам вряд ли стоит рассчитывать на рост дивидендов.

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Кроме того, успешная продажа актива оживила дискуссию о будущем других ценных брендов. Речь про производителя мотоциклов Ducati (идею его продажи обсуждали еще в 2017 году) и марку суперкаров Lamborghini, для которой допускается выход на биржу. Также рассматривается возможность первичного публичного размещения акций американского бренда пикапов Scout. Но эксперты предупреждают: продажа убыточных активов, таких как аккумуляторное подразделение PowerCo, не принесет такой же выгоды.

Самый реалистичный выход, по мнению Патрика Хуммеля, — просто остановить финансирование заведомо провальных направлений и признать «факт, что потраченные до сих пор средства — это невозвратные издержки».

Ранее стало известно, что генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме собрался сократить до ста тысяч рабочих мест. Это должно произойти в течение следующих нескольких лет. В среднесрочной перспективе компания планирует закрыть производственные мощности в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также завод дочерней марки Audi в Неккарзульме.

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