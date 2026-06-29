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20:20, 29 июня 2026Ценности

Раскрыта стоимость свадебного платья новой жены Тимура Родригеза

Актриса Катя Кабак вышла замуж за Тимура Родригеза в платье за 93 тысячи рублей
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bezewedding

Раскрыта стоимость свадебного платья новой жены певца Тимура Родригеза, актрисы Кати Кабак. Информацию приводит «Газета.ru».

35-летняя артистка вышла замуж в белом платье из кружева с длинными рукавами. По данным издания, стоимость наряда, который создавали на заказ в свадебном салоне, составила 93 тысячи рублей.

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Уточняется, что супруга исполнителя могла также потратиться на подшив, добавление разреза на ноге и фату с кружевом, повторяющим рисунок на юбке и зоне декольте.

Родригез сделал предложение Кабак в апреле текущего года.

Ранее в июне раскрылись личности жениха и невесты, которые закатили секретную свадьбу с участием Урганта. Ее сыграли сын рыболовного рекордсмена России и дочка московского бизнесмена.

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