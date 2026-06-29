Стало известно о скором переходе Захаряна в «Краснодар»

Armenie Football: Арсен Захарян в ближайшие 1-2 недели перейдет в «Краснодар»

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России по футболу Арсен Захарян перейдет в «Краснодар». Об этом стало известно Armenie Football, который цитирует СЭ.

По информации источника, трансфер должен завершиться в ближайшие 1-2 недели. Об условиях сделки не сообщается.

В начале июня стало известно о планах «Реала Сосьедад» относительно Захаряна. Отмечалось, что в клубе из Сан-Себастьяна недовольны нестабильной игрой россиянина. Летом его могут как продать, так и отдать в аренду.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 21 матч, в которых забил один мяч и получил три желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 10 миллионов евро.