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16:36, 29 июня 2026Экономика

Страна Европы потеряет сотню тысяч рабочих мест из-за бегства промышленности

Handelsblatt: Бегство промышленности из Германии обернется потерей 100 тысяч рабочих мест
Кирилл Луцюк

Фото: Ina Fassbender / Reuters

В ближайшие четыре года немецкие компании будут все чаще переносить свои производства за пределы Германии и Европы. Об этом сообщило Handelsblatt со ссылкой на опрос 1000 компаний, проведенный фирмой Horváth.

Причиной этого станет их стремление добиться серьезного сокращения затрат. 60 процентов компаний планируют постепенно сокращать численность персонала в Германии. Согласно расчетам, основанным на результатах исследования, уже к 2026 году в промышленности может быть потеряно до 100 000 рабочих мест. В первую очередь это касается автомобильного, машиностроительного и строительного секторов.

Ранее сообщалось, что июнь стал для Германии третьим подряд месяцем снижения деловой активности. Самое стремительное падение переживает сфера услуг.

По прогнозам, энергетический кризис, спровоцированный конфликтом вокруг Ирана, обойдется Германии в 2026 и 2027 годах годах в общей сложности в 34 миллиарда евро.

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