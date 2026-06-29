Власти страны НАТО высмеяли за призыв проявить силу против России

Депутат Журавлев: В случае конфликта с Россией от Латвии ничего не останется

Армия Латвии является худшей в Прибалтике и занимает 99-е место в рейтинге Global Firepower, поэтому в случае конфликта с Россией Риге придется надеяться на помощь союзников по НАТО, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс ранее заявил, что стране следует показать свою силу перед Россией. По его словам, в отношении России следует сформировать единую позицию.

«Армия Латвии занимает в рейтинге Global Firepower 99-е место из 145 — она худшая даже в Прибалтике, и в таком случае стране больше ничего не остается, кроме как гавкать. Конечно, Моське кажется, что она очень сильна, когда лает она на самые сильные вооруженные силы в мире, российские. Какую силу и кому собирается продемонстрировать премьер-министр Латвии?» — сказал Журавлев.

По словам парламентария, для латвийских политиков агрессия на словах и провокации стали привычным стилем, а в конфликте с Россией от Латвии в первые 24 часа ничего не останется.

«Агрессия на словах и провокации — такой стиль выбрали для себя латвийские политики, причем, видимо, чем нелепее заявления, тем более значимыми они себя ощущают. На деле даже союзников по НАТО это поведение прибалтийцев постепенно начинает напрягать — воевать-то за нее придется им, ни у кого нет никаких сомнений, что в конфликте с Россией от Латвии в первые двадцать четыре часа ничего не останется», — подчеркнул Журавлев.

Ранее Кулбергс заявил, что Латвия вместе с Украиной построит завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на границе с Россией и Белоруссией. До этого он объявил, что страна решила защититься от залетающих в страну дронов с помощью «секретного решения».

