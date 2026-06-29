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19:58, 29 июня 2026Ценности

Сыновья Бритни Спирс дебютировали на показе грузинского дизайнера

Сыновья Бритни Спирс Шон Престон и Джейден Федерлайн дебютировали на показе Vetements
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Estrop / Getty Images

Сыновья американской певицы Бритни Спирс дебютировали на показе бренда Vetements, креативным директором которого является грузинский дизайнер Гурам Гвасалия. Снимки с модного шоу публикует Instyle.

20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Федерлайн приняли участие в дефиле, которое проходило в рамках Недели мужской моды в Париже. Они прошлись на подиуме в вещах линейки марки весна-лето 2027.

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Известно, что Спирс отсутствовала на мероприятии.

Ранее в июне в сети обсудили смену имиджа Бритни Спирс после ареста за вождение в пьяном виде. Тогда поклонники сделали комплименты внешнему виду исполнительницы.

Спирс арестовали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде в марте. Автомобиль поп-звезды остановил дорожный патруль.

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