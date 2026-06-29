Сыновья Бритни Спирс дебютировали на показе грузинского дизайнера

Сыновья Бритни Спирс Шон Престон и Джейден Федерлайн дебютировали на показе Vetements

Сыновья американской певицы Бритни Спирс дебютировали на показе бренда Vetements, креативным директором которого является грузинский дизайнер Гурам Гвасалия. Снимки с модного шоу публикует Instyle.

20-летний Шон Престон и 19-летний Джейден Федерлайн приняли участие в дефиле, которое проходило в рамках Недели мужской моды в Париже. Они прошлись на подиуме в вещах линейки марки весна-лето 2027.

Известно, что Спирс отсутствовала на мероприятии.

Ранее в июне в сети обсудили смену имиджа Бритни Спирс после ареста за вождение в пьяном виде. Тогда поклонники сделали комплименты внешнему виду исполнительницы.

Спирс арестовали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде в марте. Автомобиль поп-звезды остановил дорожный патруль.