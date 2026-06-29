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12:19, 29 июня 2026Спорт

Тарасова раскрыла отношение к меняющим гражданство российским спортсменам

Тарасова: Меняющие гражданство российские спортсмены не уменьшают мой патриотический дух
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла отношение к российским атлетам, меняющим спортивное гражданство. Ее цитирует Sport24.

По словам Тарасовой, это не уменьшает ее патриотического духа. «Они выступают за другую страну, но они же наши, русские люди. Что в этом страшного?» — удивилась тренер.

Тарасова добавила, что лучшие российские хоккеисты играют в Северной Америке. «И никто не возмущается. Привыкли. А к другим не привыкли», — отметила она.

21 мая стало известно, что фигурист Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее его отец, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

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