Зендея в оголяющем тело платье с паутиной пришла на встречу с фанатами «Человека-паука»

Актриса Зендея в откровенном наряде пришла на встречу с фанатами «Человека-паука»

Американская актриса Зендея в откровенном наряде пришла на встречу с фанатами «Человека-паука» в Лондоне. Снимок публикует People.

Знаменитость вышла в свет в архивном платье Джона Гальяно, которое оголяло ее тело. Данный наряд привлек внимание общественности необычной деталью. Так, платье было декорировано паутиной из серебряных цепей.

Образ звезды дополняла укладка и макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров стилисты подобрали для звезды серьги с камнями.

Ранее в июне Зендея посетила премьеру фильма в одной дешевой футболке. Американская актриса появилась на премьере фильма «Человек-паук: Новый день» в черной оверсайз-футболке.