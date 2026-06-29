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09:11, 29 июня 2026Ценности

Зендея в оголяющем тело платье с паутиной пришла на встречу с фанатами «Человека-паука»

Актриса Зендея в откровенном наряде пришла на встречу с фанатами «Человека-паука»
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeff Spicer / Sony Pictures Releasing UK / Getty Images

Американская актриса Зендея в откровенном наряде пришла на встречу с фанатами «Человека-паука» в Лондоне. Снимок публикует People.

Знаменитость вышла в свет в архивном платье Джона Гальяно, которое оголяло ее тело. Данный наряд привлек внимание общественности необычной деталью. Так, платье было декорировано паутиной из серебряных цепей.

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Образ звезды дополняла укладка и макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров стилисты подобрали для звезды серьги с камнями.

Ранее в июне Зендея посетила премьеру фильма в одной дешевой футболке. Американская актриса появилась на премьере фильма «Человек-паук: Новый день» в черной оверсайз-футболке.

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