Доктор Мясников призвал россиян совершить одно действие для продления жизни

Врач Мясников призвал россиян выходить из дома, чтобы продлить жизнь

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал одно действие, которое нужно совершить, чтобы продлить жизнь. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он призвал россиян не сидеть дома.

«Давайте просто выйдем из дома, из квартиры, давайте, в конце концов, не еду в квартиру закажем, а просто дойдем до универсама, в сегодняшней жизни это уже хорошо. Сначала универсам, потом до аптеки, потом туда-сюда, тебе аптека уже не нужна. (...) Люди, встали и пошли!» — обратился Мясников к россиянам.

Доктор подчеркнул, что в жизни «должно быть место приключениям, увлечениям, любви и желаниям».

Ранее Мясников рассказал, что ему предстоит операция. Врач уточнил, что собирается исправить носовую перегородку.

Перед этим Мясников пожаловался на требования врачей, связанные с нанесением солнцезащитного крема. Доктор назвал их абсурдными.