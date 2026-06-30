Девушка прикинулась призраком и вломилась в дом покойной подруги

В Гане девушка переоделась призраком и попыталась обворовать покойную подругу

В Гане девушка из области Ашанти переоделась призраком и попыталась обворовать дом покойной подруги по совету священника. Об этом сообщает GhanaWeb.

В начале июня в доме Фаустины из города Кумаси взорвался газ. Спасти женщину не удалось. 27 июня в комнате Фаустины поймали ее близкую подругу Глорию, которая рылась в вещах. На девушке была белая простыня, которая, по ее признанию, должна была сделать ее похожей на привидение.

Глорию арестовали. На допросе она призналась, что прикинуться призраком и обворовать квартиру ее надоумил местный пастор. Он заявил, что Глория должна принести ему некий предмет одежды подруги. Для чего он был нужен священнику, неизвестно. Воровка также призналась, что хотела забрать себе некоторые вещи Фаустины. Привлекли ли к ответственности пастора, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали вора, который обворовал легендарный буддийский храм Ват Пхо. Мужчина заявил, что перед кражей извинился перед духами предков и применил заклинание невидимости, но оно не сработало.