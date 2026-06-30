Директор Пугачевой подтвердила информацию о завершении ее карьеры

Директор Пугачевой Чупракова заявила, что певица завершила карьеру 12 лет назад

Директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова ответила на сообщения о завершении ее карьеры из-за серьезных проблем со здоровьем и операций на сердце. Ее комментарий передает «Абзац».

Представительница артистки заявила, что Пугачева «хорошо себя чувствует», однако уже давно не дает концертов.

«Алла Борисовна карьеру завершила 12 лет назад. На концертах она не работает уже лет 20», — подчеркнула Чупракова.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что покинувшая Россию Пугачева перенесла две операции на сердце. По информации источника, 76-летняя артистка была госпитализирована в европейскую клинику около полугода назад. После хирургического вмешательства тяжелые нагрузки ей стали противопоказаны из-за одышки и боли в груди. По этой причине Примадонна якобы стала отказываться от концертов с многомиллионным гонораром.