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18:06, 30 июня 2026Путешествия

Экипаж пассажирского самолета прервал рейс из-за запаха горелых тормозов

Летевший в США самолет Lufthansa вернулся в Германию из-за запаха гари от тормозов
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: mykhailo pavlenko / Shutterstock / Fotodom

Летевший в США пассажирский самолет немецкой авиакомпании Lufthansa прервал рейс из-за запаха горелых тормозов. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 27 июня во время перелета из Франкфурта, Германия, в международный аэропорт Ньюарк Либерти. Через 20 минут после взлета экипаж Boeing 747 доложил о запахе гари, исходящем от тормозных дисков авиаланейра, и принял решение вернуться в воздушную гавань отправления.

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При этом переполненное воздушное судно не успело сбросить топливо. На аэродроме борт встретила бригада пожарных. Из-за сильного перегрева тормозов повторный вылет в Америку был отменен, так как авиагавань не смогла предоставить специалиста по техническому обслуживанию, который бы оперативно заменил расплавленные шины.

Ранее в российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке. Инцидент назвали серьезным.

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