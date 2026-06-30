Экипаж пассажирского самолета прервал рейс из-за запаха горелых тормозов

Летевший в США самолет Lufthansa вернулся в Германию из-за запаха гари от тормозов

Летевший в США пассажирский самолет немецкой авиакомпании Lufthansa прервал рейс из-за запаха горелых тормозов. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 27 июня во время перелета из Франкфурта, Германия, в международный аэропорт Ньюарк Либерти. Через 20 минут после взлета экипаж Boeing 747 доложил о запахе гари, исходящем от тормозных дисков авиаланейра, и принял решение вернуться в воздушную гавань отправления.

При этом переполненное воздушное судно не успело сбросить топливо. На аэродроме борт встретила бригада пожарных. Из-за сильного перегрева тормозов повторный вылет в Америку был отменен, так как авиагавань не смогла предоставить специалиста по техническому обслуживанию, который бы оперативно заменил расплавленные шины.

Ранее в российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке. Инцидент назвали серьезным.