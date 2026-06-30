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15:15, 30 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Европа выделила Украине деньги на десятки тысяч БПЛА

Военный Дандыкин: Украина закупит десятки тысяч БПЛА на выделенные ЕК 3,9 миллиарда евро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина сможет закупить на выделенные Еврокомиссией (ЕК) 3,9 миллиарда евро десятки тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Подсчетами он поделился с «Лентой.ру».

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 3,9 миллиарда евро на закупку беспилотников из программы объемом 90 миллиардов евро.

По словам военного эксперта, дроны бывают разной стоимости, при этом «самые навороченные» аппараты большой дальности стоят порядка 20-30 тысяч долларов за штуку. Дандыкин допустил, что есть беспилотники и дороже. Закупать их Украина может в Америке, Германии, Великобритании, добавил он.

Еще украдут где-то процентов 40. Надо же еще Урсуле на старость подкинуть и этим тоже оглоедам. Где-то останется 2 миллиарда, но все равно это много, это военные бюджеты некоторых маленьких стран

Василий Дандыкинвоенный эксперт

«Так что ожидать, что меньше их станет, не стоит. Значит, надо сбивать, не допускать, выжигать, уничтожать производства. Унывать не стоит. Это их не спасет. Мы сейчас уже научились сбивать их беспилотниками нашими, истребителями, и мобильные огневые группы работают. Появилось и появляется оружие, которое позволяет эффективно их и присаживать, и выжигать, и уничтожать», — поделился собеседник «Ленты.ру».

До этого Еврокомиссия ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на общую сумму в 90 миллиардов евро. Подавляющая часть этой суммы, согласно утвержденному требованию, будет использоваться для приобретения у европейских оборонных концернов снарядов и военной техники для нужд ВСУ.

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