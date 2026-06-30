Футболист Сафонов добыл камень для кольца своей жены

Футболист Матвей Сафонов показал добычу камня для кольца своей жены

Вратарь сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов показал добычу камня для кольца своей жены Марины Кондратюк. Кадры он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Российский спортсмен снял мини-влог, в котором рассказал, что они с супругой сделали свадебные украшения своими руками. Известно, что пара расписалась год назад и носила кольца, готовясь тем временем к торжеству.

Однако Кондратюк потеряла аксессуар, вследствие чего футболист отправился на Шри-Ланку добывать камень. В результате готовое кольцо жена Сафонова получила уже на празднике. Так, на глазах у гостей футболист доделывал украшение, а затем вручил его в качестве свадебного подарка.

Ранее в июне жена российского футболиста показала содержимое его косметички со словами «мне плохо». Супруга Артема Мещанинова Лада продемонстрировала обесцвеченный от давности дырявый пакет «Лэтуаль».