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19:42, 25 июня 2026Ценности

Жена российского футболиста показала содержимое его косметички со словами «мне плохо»

Жена российского футболиста Артема Мещанинова Лада показала содержимое его косметички
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kondraaa

Жена российского футболиста Артема Мещанинова Лада показала содержимое его косметички со словами «мне плохо». Ролик, набравший 715 тысяч просмотров, она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша с никнеймом ladamilky продемонстрировала обесцвеченный от давности дырявый пакет «Лэтуаль». «Если вы думаете, что это постановка, — этот человек ходит с этим пакетом на игры на протяжении пяти лет. Со мной уже связывался "Лэтуаль" и предлагал Артему новые пакеты», — призналась супруга спортсмена.

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В ролике футболист признался, что косметичке в действительности около 11 лет. При этом жена подчеркнула, что клуб подарил Мещанинову именной кейс, также в его арсенале имеется черная сумка Gucci для хранения косметики, однако он ими не пользуется.

В пакете у защитника оказалась черная расческа Tangle Teezer, зубная паста итальянского бренда Marvis и санитайзер Zielinski & Rozen. Помимо этого, футболист также носит с собой липкий ролик для чистки одежды и гель для укладки волос.

Лада также достала из косметички белый чехол для зубной щетки, однако самой щетки внутри не оказалось. Жена россиянина заметила зубную нить со вкусом клубники, сыворотку с гиалуроновой кислотой, дезодорант Zielinski & Rozen и духи Paco Rabanne 1 million.

В апреле молодежь начала носить с собой «тревожные косметички». Блогеры начали показывать в соцсетях содержимое небольших сумок и пеналов, наполненных вещами, которые призваны снять неожиданный приступ тревоги или паники.

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