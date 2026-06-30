Кадры первых минут после покушения на украинского олигарха в Монако попали на видео

В сети опубликовали первые кадры после покушения на украинского олигарха Ермолаева

В сети появились первые кадры после покушения в Монако на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Видео публикует издание «Страна.ua».

На кадрах, снятых с верхних этажей стоящего у места преступления здания, видно как спасатели переносят раненого человека. На видео невозможно опознать его личность.

29 июня в Монако произошел мощный взрыв. Государственный министр королевства Кристоф Мирман назвал произошедшее первым терактом в истории княжества. Целью нападения стал Вадим Ермолаев.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский писал, что Ермолаев являлся партнером президента Украины Владимира Зеленского и экс-главы его офиса Андрея Ермака в строительстве мемориального некрополя под Киевом. Бывший украинский парламентарий Спиридон Килинкаров считает, что теракт является следствием внутренних конфликтов вокруг кол-центров на Украине, часть из которых связана с семьей Ермолаева.