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Бывший СССР
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18:30, 30 июня 2026Бывший СССР

Кадры первых минут после покушения на украинского олигарха в Монако попали на видео

В сети опубликовали первые кадры после покушения на украинского олигарха Ермолаева
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

В сети появились первые кадры после покушения в Монако на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Видео публикует издание «Страна.ua».

На кадрах, снятых с верхних этажей стоящего у места преступления здания, видно как спасатели переносят раненого человека. На видео невозможно опознать его личность.

29 июня в Монако произошел мощный взрыв. Государственный министр королевства Кристоф Мирман назвал произошедшее первым терактом в истории княжества. Целью нападения стал Вадим Ермолаев.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский писал, что Ермолаев являлся партнером президента Украины Владимира Зеленского и экс-главы его офиса Андрея Ермака в строительстве мемориального некрополя под Киевом. Бывший украинский парламентарий Спиридон Килинкаров считает, что теракт является следствием внутренних конфликтов вокруг кол-центров на Украине, часть из которых связана с семьей Ермолаева.

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