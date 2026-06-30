Кокорин оценил Москву после приезда впервые за пять лет

Футболист Кокорин заявил, что Москва стала лучше за пять лет

Российский футболист Александр Кокорин оценил Москву после приезда в город впервые за пять лет. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что Москва заметно изменилась в лучшую сторону и стала еще красивее. Форвард также отметил, что не считает переезд в Европу ошибкой, поскольку исполнил мечту и получил важный опыт. На вопрос о продолжении карьеры Кокорин ответил, что пока просто отдыхает.

Ранее стало известно, что Кокорин интересен четырем клубам Российской премьер-лиги. Отмечалось, что контракт с 35-летним футболистом могут подписать «Оренбург», тольяттинский «Акрон», махачкалинское «Динамо» и московская «Родина».

Кокорин ушел из кипрского «Ариса» в мае. Форвард выступал за клуб с 2022 года. В первом сезоне вместе с командой он выиграл чемпионат Кипра.