Названа неожиданная причина провала Минских соглашений

Политолог Бондаренко: Украина не приняла Минские соглашения из-за пунктов о федерализации

Украина так и не смогла принять Минские соглашения из-за пунктов о федерализации страны. На это в комментарии «Ленте.ру» указал директор Фонда прогрессивной политики, автор Telegram-канала «Вещий Бондаренко» Олег Бондаренко.

«Это казалось для страны подобным смерти. По мнению украинских властей, стоит только дать волю регионам, и государство исчезнет», — объяснил он.

По словам политолога, на Украине полагали, что федерализация страны приведет к тому, что многие регионы окажутся под влиянием соседних стран: России, Польши и Румынии. «И останется только маленькая центральная Украина», — описал он представления украинского руководства.

Ранее Бондаренко рассказал о значении соглашения Венгрии и Украины по Закарпатью. По его словам, оно не приведет к реальным изменениям, потому что противоречит украинским государственным ценностям.