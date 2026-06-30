Александр Мостовой обрадовался сенсационному вылету сборной Германии с ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о сенсационном вылете немецкой национальной команды с чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

Экс-игрок отметил, что обрадовался поражению немцев. «Мой прогноз опять сбылся. Я не относил их к фаворитам и подтверждал это своими высказываниями», — заявил Мостовой.

По мнению бывшего футболиста, главной проблемой сборной Германии является ее тренер Юлиан Нагельсман. «Он никогда не играл в футбол, его тянут агентства. Он ведет себя как хамоватая личность», — заявил Мостовой.

Ранее сборная Германии в серии пенальти уступила команде Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026. Немцы вылетели с турнира, а южноамериканская команда в 1/8 финала встретится с победителем матча Франция — Швеция.