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13:28, 30 июня 2026Спорт

Мостовой обрадовался сенсационному вылету сборной Германии с ЧМ-2026

Александр Мостовой обрадовался сенсационному вылету сборной Германии с ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о сенсационном вылете немецкой национальной команды с чемпионата мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщает «Советский спорт».

Экс-игрок отметил, что обрадовался поражению немцев. «Мой прогноз опять сбылся. Я не относил их к фаворитам и подтверждал это своими высказываниями», — заявил Мостовой.

По мнению бывшего футболиста, главной проблемой сборной Германии является ее тренер Юлиан Нагельсман. «Он никогда не играл в футбол, его тянут агентства. Он ведет себя как хамоватая личность», — заявил Мостовой.

Ранее сборная Германии в серии пенальти уступила команде Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026. Немцы вылетели с турнира, а южноамериканская команда в 1/8 финала встретится с победителем матча Франция — Швеция.

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