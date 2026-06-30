Мостовой высказался о критиках нового формата чемпионата мира по футболу

Александр Мостовой заявил, что критики нового формата ЧМ не разбираются в футболе

Бывший капитан сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о критиках нового формата чемпионата мира. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Чемпионат мира и количество команд критикуют те, кто или не разбирается в футболе, или его не любит. Как может не нравиться чемпионат мира? Но если действительно не нравится — не смотри. Смотри "Дом-2", "Дом-3" или "Дом-5". Это же понравится», — сказал Мостовой.

Также бывший футболист оценил ход текущего первенства планеты. «Мне все нравится, я смотрю многие игры. Изначально говорил, что будет турнир сюрпризов, и их достаточно. Сейчас они будут заканчиваться, потому что игры идут на вылет. Но при этом они еще будут. Так что пока все идет отлично», — заявил Мостовой.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В групповой стадии турнира принимали участие 48 команд. Ранее главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш назвал новый формат первенства планеты вульгарным и обыденным.