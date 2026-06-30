Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:47, 30 июня 2026Спорт

Оценены шансы сборной Марокко выиграть чемпионат мира по футболу

Сборная Марокко поднялась на седьмое место в списке фаворитов ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Cesar Gomez / Jam Media / Getty Images

Оценены шансы сборной Марокко выиграть чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры оценивают шансы марокканцев на победу с коэффициентом 25,00. Отмечается, что перед началом турнира он составлял 80,00. Таким образом, сборная Марокко поднялась на седьмое место в списке фаворитов ЧМ-2026. Первой идет сборная Франции — поставить на ее успех можно с котировкой 3,50. На второй позиции расположилась Аргентина (5,00), а на третьей — Испания (8,00).

Ранее сборная Марокко обыграла в 1/16 финала команду Нидерландов. Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. Марокканцы оказались точнее в серии пенальти (3:2). В 1/8 финала они встретятся со сборной Канады. Игра пройдет 4 июля, она начнется в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ рассказал о позоре украинской армии

    Сильные дожди обрушатся на российский регион

    Путин показал своим заявлением готовность России ответить Западу

    Леброн Джеймс решил сменить команду

    Дачников предупредили о последствиях долгов по взносам в СНТ

    Обнаружен неожиданный фактор риска деменции в среднем возрасте

    Сестра Жанны Фриске в бикини похвасталась похудением на 11 килограммов с помощью уколов

    Европейский журналист высказался о Путине словами «вернул России гордость»

    СБУ заподозрили в покушении на украинского олигарха в Монако

    Туристка разбила голову на водопаде и попала в реанимацию в популярной стране Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok