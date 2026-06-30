Сборная Марокко поднялась на седьмое место в списке фаворитов ЧМ-2026

Оценены шансы сборной Марокко выиграть чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры оценивают шансы марокканцев на победу с коэффициентом 25,00. Отмечается, что перед началом турнира он составлял 80,00. Таким образом, сборная Марокко поднялась на седьмое место в списке фаворитов ЧМ-2026. Первой идет сборная Франции — поставить на ее успех можно с котировкой 3,50. На второй позиции расположилась Аргентина (5,00), а на третьей — Испания (8,00).

Ранее сборная Марокко обыграла в 1/16 финала команду Нидерландов. Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. Марокканцы оказались точнее в серии пенальти (3:2). В 1/8 финала они встретятся со сборной Канады. Игра пройдет 4 июля, она начнется в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.