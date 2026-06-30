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13:51, 30 июня 2026Бывший СССР

Политолог назвал важную проблему переговоров России и Украины

Политолог Матюшенков: В переговорах с Украиной важно достичь долгосрочных договоренностей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Российский политолог Дмитрий Матюшенков назвал важную проблему переговоров Москвы и Киева о мире. На эту тему он высказался в беседе с телеканалом «Царьград».

Прежде всего он напомнил, что президент России Владимир Путин всегда говорил о важном приоритете — полном освобождении Донбасса и Новороссии. Также среди ключевых целей назывались такие, как обеспечение долгосрочной безопасности РФ, положение Украины вне политических блоков типа НАТО и ее демилитаризация, денацификация. Все это, сказал Матюшенков, является условием для окончания украинского конфликта и скорейшего завершения специальной военной операции.

В то же время существует четкое понимание того, что во многом Киев все еще участвует в конфликте только благодаря поддержке стран Запада, которые активно снабжают его техникой и боеприпасами, заявил Матюшенков. Помимо этого, стремление страны войти в военно-политические блоки затормаживает весь процесс по урегулированию. При этом политолог подметил, что Россия никогда не высказывалась против участия украинской стороны в торгово-экономических объединениях.

Российская Федерация никогда не отказывалась от переговорных процессов, и именно это выгодно отличает ее в глазах не только российского, но и мирового сообщества от Украины

Дмитрий Матюшенковполитолог

В заключение политолог заявил, что Россия готова к переговорам, но этот диалог должен быть «без участия Европы в качестве переговорщика, которая давно утратила нейтралитет в этом вопросе». Вероятнее всего, предположил спикер, переговоры будут представлять собой поэтапный процесс достижения компромиссов. При этом важно создать те механизмы, которые позволят сторонам считать эти договоренности «долговременными и реально исполнимыми».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что лидеры Европейского союза пытаются «просунуть свою физиономию» в переговоры по Украине. Тогда же дипломат отметила, что переговорный процесс по завершению конфликта на Украине еще не имеет реальных очертаний.

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