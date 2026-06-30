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08:29, 30 июня 2026Россия

Польше посоветовали подходящую награду для Зеленского

Володин: Польше следует наградить Зеленского орденом Иуды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Польше стоит наградить президента Украины Владимира Зеленского орденом Иуды как предателя и неонациста. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Проводя исторические параллели, Польше теперь следует наградить Зеленского орденом Иуды. Вывод очевиден: какие у Зеленского кумиры — Мазепа, Бандера, — такой и он сам. Предатель и неонацист», — отметил он.

Иван Мазепа, будучи гетманом Войска Запорожского и сподвижником русского императора Петра I, перешел на сторону Швеции вместе с лояльными казацкими частями после серии военных поражений в начале Северной войны. Узнав об этом, царь приказал изготовить для предателя орден Иуды в единственном экземпляре. Русской православной церковью Мазепа был предан анафеме.

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В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды страны — ордена Белого орла. В ответ украинский лидер демонстративно отправил награду по почте в Варшаву.

Ранее Зеленский сообщил, что что памятник Мазепе установят на месте памятника Владимиру Ленину. Зеленский заявил, что «масштаб этой личности заслуживает полноценного памятника» в столице Украины.

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