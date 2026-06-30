Россиянам назвали рабочий способ взыскать долги через суд

Адвокат Шакин: Чтобы взыскать долги через суд, нужно иметь документы и уложиться в сроки

Взыскание денежных средств через суд — один из наиболее распространенных способов защиты нарушенного права, однако суд не является гарантией возврата любых денег, сообщил адвокат, кандидат юридических наук, старший партнер МКА «ЮрСити» Виталий Шакин. Рабочий способ вернуть деньги он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, для успешного взыскания необходимо наличие правовых оснований и доказательств, подтверждающих обязанность должника исполнить обязательство.

Чаще всего обязанность выплатить деньги возникает вследствие действий ответчика, нарушивших права другого лица, из договора, расписки или иного документа, а также непосредственно из закона, указал адвокат. В отдельных случаях, добавил он, обязательства могут следовать из актов государственных или муниципальных органов. Независимо от основания важно, чтобы между сторонами существовало обязательство, которое должник не исполнил, подчеркнул эксперт.

После определения правовой природы требования необходимо оценить имеющиеся доказательства. Основное значение имеют письменные документы: договоры, расписки, акты, чеки, квитанции, банковские выписки, медицинские документы, решения судов и иные материалы, подтверждающие обстоятельства дела. Показания свидетелей также могут использоваться, однако именно документы чаще всего становятся основой для принятия судебного решения Виталий Шакин адвокат

Не менее важно соблюдать сроки обращения в суд, обратил внимание собеседник «Ленты.ру». Юрист уточнил, что по общему правилу срок исковой давности составляет три года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

«На практике многие считают, что наличие долга само по себе гарантирует возможность его взыскания, однако это не так. Например, ко мне обращался человек, который хотел взыскать крупную сумму по расписке, составленной несколько лет назад. Из документа следовало, что срок возврата денег давно истек, а иных подтверждений долга не имелось. Несмотря на реальность обязательства, обращение в суд не имело перспектив из-за пропуска срока исковой давности», — привел пример эксперт.

Наиболее часто граждане обращаются в суд по спорам о возврате долгов по распискам и договорам займа, взыскании алиментов, возмещении имущественного ущерба и компенсации морального вреда, перечислил адвокат. Если ответчиком выступает организация, распространенными являются требования о возврате денег за некачественные товары или услуги, взыскании страхового возмещения, возмещении вреда, причиненного действиями организации или ее работников, а также защите трудовых прав работников, включая взыскание задолженности по заработной плате.

«Таким образом, через суд можно взыскать практически любой обоснованный долг, если существуют законные основания для предъявления требований, собраны необходимые доказательства и соблюдены установленные сроки. Чем качественнее подготовлена доказательственная база и сформулирована правовая позиция, тем выше вероятность успешного разрешения спора», — заключил специалист.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двоих местных жителей с пистолетом, которые пришли выбивать долг в 12 миллионов рублей у 60-летнего директора строительной фирмы.

