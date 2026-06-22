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Силовые структуры
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12:33, 22 июня 2026Силовые структуры

Два россиянина с пистолетом пришли выбивать долг в 12 миллионов рублей у бизнесмена

Задержаны 2 петербуржца с пистолетом, ворвавшихся к директору стройфирмы из-за 12 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «112»

В Санкт-Петербурге задержаны двое местных жителей с пистолетом, которые пришли выбивать долг в 12 миллионов рублей у 60-летнего директора строительной фирмы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фигуранты — двое 24-летних мужчин. У одного из них изъяли сигнальный пистолет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

По данным канала, вооружившись пистолетом, они ворвались в квартиру бизнесмена и потребовали 12 миллионов, заявив, что эта сумма — долг перед его бывшим бизнес-партнером за некачественно выполненные строительные работы. После разговора они ушли, а хозяин обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Югре полицейские пресекли деятельность группировки, занимавшейся вымогательством миллионов рублей у местного предпринимателя.

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