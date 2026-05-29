Коммерсант нанял уголовников для вымогательства миллионов у партнера по бизнесу

В Югре коммерсант нанял вымогателей ради миллионов бывшего партнера

В Югре полицейские пресекли деятельность группировки, занимавшейся вымогательством миллионов рублей у местного предпринимателя. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

По данным следствия, лидера банды — 30 летнего ранее судимого уголовника — и двух его сообщников нанял знакомый предпринимателя, с которым ранее у него была клининговая компания. Мужчины когда-то вместе брали заемные средства на развитие бизнеса, но когда компания закрылась оба стали самостоятельно гасить свои долги.

Но в августе 2025 года сообщники, шантажируя под угрозой физической расправы, потребовали у 28-летнего предпринимателя отдать им всю сумму заемных средств в шесть миллионов рублей. Тот обратился в полицию и шантажистов задержали. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды.

Ранее в Ярославской области задержали местного жителя подозреваемого в незаконном лишение свободы и вымогательстве.