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Забота о себе
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05:00, 30 июня 2026Забота о себе

Стесняющемуся мастурбации женатому мужчине дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lopolo / Shutterstock / Fotodom

36-летний пользователь Reddit, который давно живет в счастливом браке и стесняется из-за этого мастурбировать, обратился за советом. Своей историей он поделился в разделе Sex.

По словам автора поста, он регулярно мастурбирует перед сном, даже если перед этим занимался сексом с супругой. «Это случается не каждый день, но достаточно часто, чтобы я начал задаваться вопросом, не является ли это просто давней привычкой убаюкивать себя. Физически у меня нет никаких проблем. У меня по-прежнему сильная эрекция, и я получаю удовольствие от секса со своей женой», — заверил он и попросил объяснить, вредит ли эта особенность его здоровью и браку.

В комментариях немало мужчин, проведших в браке десятки лет, признались, что мастурбируют каждый день и не видят в этом проблемы для брака. Некоторые отметили, что практикуют совместную мастурбацию со своими женами.

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Другие добавили, что мастурбация становится для них способом расслабления, поэтому никак не влияет на брак. «Я люблю своего мужа. Я люблю близость. Я также люблю иногда просто заботиться о себе. Проблема возникает только в том случае, если это мешает вам наладить близкие отношения с вашим партнером», — отметила в комментариях одна из пользовательниц.

Также автору поста рассказали о пользе регулярных эякуляций для мужского здоровья несколько. Один из комментаторов заявил, что несколько семяизвержений в неделю помогают в профилактике рака простаты. Правда, эта гипотеза не получила прямого доказательства после исследований — врачи считают, что защититься от рака этого органа помогают другие действия.

Ранее мужчины и женщины, которые однажды моментально разочаровались в партнере, рассказали о своем опыте. Один из пользователей признался, что его отношение к жене изменилось после того, как она отказалась оплачивать врача для 18-летней дочери.

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